12-летний футболист из Беларуси забил четыре гола за «Реал» в одном матче

12-летний футболист из Беларуси Алексей Майоров забил четыре гола за «Реал» во время матча юношеского чемпионата Испании, благодаря чему мадридская футбольная команда победила, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что футбольный клуб за «Инфантиль B», где играет 12-летний белорусский футболист, одержал победу над «Сен-Блас» со счетом 7:2. Во время матча Майоров смог реализовать четыре гола из семи.
Сообщается, что в августе 2024 года 12-летний футболист подписал контракт с академией мадридского «Реала». По словам отца, ребенку поступали предложения и от других команд, а также от французских клубов во главе с «ПСЖ».
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