Экипаж яхты «Сибирь» завершил трехмесячное путешествие

Яхта «Сибирь» вернулась в Омск из экспедиции в Мангазею. Парусная яхта завершила свою просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново», которая длилась три месяца. За это время она преодолела более восьми тысяч километров по водам Иртыша, Оби и Обской губы, достигнув легендарного города Мангазея и вернувшись в Омск.
Экспедиция охватила четыре региона России: Омскую и Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Ее целью было отметить 450-летие выхода указа Ивана IV о присоединении Сибири к России. Омское отделение Русского географического общества, инициировавшее проект «Открываем Сибирь заново», стремилось воскресить интерес к историческому прошлому региона.
Важно отметить, что участие в экспедиции было открыто для всех желающих. Более 25 человек — исследователи, ученые, географы и преподаватели — присоединились к путешествию на разных его этапах, проводя просветительские мероприятия вдоль маршрута.