Экипаж яхты «Сибирь» завершил трехмесячное путешествие

Яхта «Сибирь» вернулась в Омск из экспедиции в Мангазею. Парусная яхта завершила свою просветительскую экспедицию «Открываем Сибирь заново», которая длилась три месяца. За это время она преодолела более восьми тысяч километров по водам Иртыша, Оби и Обской губы, достигнув легендарного города Мангазея и вернувшись в Омск.