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На Васильевском острове возобновилось трамвайное движение по Косой линии

С понедельника, 7 октября, в Василеостровском районе Петербурга возобновляется трамвайное движение по Косой линии и Детской улице. Трамваи № 1 и № 40 возвращаются на свои прежние трассы.

Как уточнили в городском комитете по транспорту, трамвайный маршрут № 1 будет работать по будним дням. На линии станут курсировать четыре трамвая — более 100 рейсов. Интервал движения составит 13−16 минут.

В свою очередь, на маршруте № 40 будут работать 13 вагонов по будням и 12 по выходным — более 90 рейсов ежедневно. Интервал движения составит 17−18 минут в будни.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение трамваев в этой локации временно закрывалось на период строительства станции метро «Горный институт».