На Васильевском острове возобновилось трамвайное движение по Косой линии

Как уточнили в городском комитете по транспорту, трамвайный маршрут № 1 будет работать по будним дням. На линии станут курсировать четыре трамвая — более 100 рейсов. Интервал движения составит 13−16 минут.
В свою очередь, на маршруте № 40 будут работать 13 вагонов по будням и 12 по выходным — более 90 рейсов ежедневно. Интервал движения составит 17−18 минут в будни.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что движение трамваев в этой локации временно закрывалось на период строительства станции метро «Горный институт».