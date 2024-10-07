Сергей Жуков планирует открыть в Екатеринбурге рюмочную сети «Евгенич»

Заведения с таким же названием уже работают в Москве и Череповце, и они рассчитаны для людей «чуть постарше». «Это новое направление, это такие добрые квартирники, куда приходят попеть под гитару, поесть чебуреки — эклектика старых домашних вечеринок из СССР. В Москве “Евгенич” рвет просто все рекорды, хотим выходить в регионы», — сказал певец.