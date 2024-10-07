Воронежский музей «Костенки» впервые представит в Самаре артефакты эпохи палеолита

Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа, здесь найдена 21 стоянка древних людей, в соседнем селе Борщево — еще шесть стоянок. Первая стоянка была обнаружена в 1949 году местным жителем Иваном Протопоповым у себя в усадьбе при рытье погреба. Впоследствии здесь построили музей, фонды которого насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства. В 1991 году филиал «Костенки» Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник «Костенки», его посещают порядка 25 тыс. человек в сезон.