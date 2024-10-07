Воронежский музей «Костенки» впервые представит в Самаре артефакты эпохи палеолита

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» из Воронежской области впервые представит выставку «Первопроходцы каменного века» в Самарской области, в которую войдут более 500 предметов основного фонда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
«Выставка “Первопроходцы каменного века” — итог многолетних изысканий археологического комплекса в Костенках. Она представляет собой собрание более 500 предметов из основного фонда музея-заповедника “Костенки”, бережно хранящих отголоски далеких тысячелетий. Экспозиция откроется в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина», — сказали в пресс-службе.
На выставке представят артефакты воронежского музея-заповедника, в числе которых костяные и кремневые орудия труда, украшения из кости, бивня мамонта и ракушек, артефакты охоты и искусства. «Некоторым из них более 30 тыс. лет, что делает их особенно уникальными», — добавили в пресс-службе. Центральным элементом выставки станет диорама «Окно в палеолит», представляющая собой реконструкцию древнего поселения, на которой воспроизведена повседневная жизнь охотников каменного века.
Выставка посвящена процессу освоения человеком северных широт Евразийского континента. Она откроется 24 октября и будет работать до 24 декабря.
Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа, здесь найдена 21 стоянка древних людей, в соседнем селе Борщево — еще шесть стоянок. Первая стоянка была обнаружена в 1949 году местным жителем Иваном Протопоповым у себя в усадьбе при рытье погреба. Впоследствии здесь построили музей, фонды которого насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства. В 1991 году филиал «Костенки» Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник «Костенки», его посещают порядка 25 тыс. человек в сезон.
Установлено, что первые поселения человека в Костенках появились 45 тыс. лет назад. Одной из наиболее интересных находок является древняя стоянка, названная учеными Костенки-11, представляет собой кольцевое костно-земляное жилище диаметром 12,5 м из костей мамонта, его возраст — около 25 тыс. лет, для сооружения были использованы кости порядка 60 животных.