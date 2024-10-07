Депутат с обложки Time стал затворником и запил. Что известно о жизни и смерти Виталия Наливкина

Непрофессиональный актер Андрей Неретин из Уссурийска сыграл роль «народного депутата» Виталия Наливкина в шоу на популярном видеохостинге еще в 2019 году и завоевал любовь многих россиян. В ночь 6 октября он умер: «Комсомолка» вспомнила, чем успел запомниться герой сериала.
Кто такой Виталий Наливкин: биография вымышленного депутата
Концепция «Наливкина» (16+) заключается в высмеивании городских проблем. Выдуманный чиновник ходит по различным проблемным местам и отдает различные поручения: почему в деревянном биотуалете нет перегородок и кабинок, почему в различных микрокредитных организациях обманывают людей и так далее. После инспекции актер просит продумать эти моменты и все исправить.
Короткие серии завирусились в интернете и быстро приобрели популярность не только среди местных жителей, но и по всей стране. Наливкин представлял собой человека «из народа»: простой, открытый к диалогу и с сильным чувством справедливости. Правда, некоторые кадры понравились далеко не всем.
Почему на создателей шоу о Наливкине завели уголовное дело
Сотрудники полиции завели уголовное дело на членов съемочной команды по статьям «хулиганство», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Такое решение приняли из-за одного выпуска в шоу, в котором псевдо-чиновник держит гранатомет в руках и направляет его в цель.
Кроме того, в МВД не оценили некоторые образы персонажей и отметили, что так творческая группа проявила «неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел».
Эта история оставила серьезный отпечаток на Андрее Неретине.
Что стало с Виталием Наливкиным после шоу в 2024 году
После окончания съемок, как сообщают СМИ, актер остался без средств к существованию. У него возникли проблемы с жильем, а позже и со здоровьем. В соцсетях даже устраивали пожертвования для Наливкина.
По словам режиссера проекта Андрея Клочкова, Неретин в последнее время активно налегал на спиртное. Его подкосила новость о закрытии проекта, и в последние два дня перед кончиной мужчина, по всей видимости, находился в запое.
Причины смерти актера, исполнявшего роль Виталия Наливкина
Клочков добавил, что они с командой постарались помочь Неретину. Отправили его в больницу, но даже врачи оказались бессильны, пациент скончался. Точная причина смерти неизвестна, но близкие уверены, что спиртное сыграло в этом не последнюю роль:
«И вот в субботу, в 19:00 по приморскому времени, нам сообщили, что наш легендарный товарищ председатель нас покинул. Оторвавшийся тромб — это предположение больше. Причину мы не знаем, еще нам не сказали врачи», — добавил автор проекта.
В памяти зрителей Наливкин останется все таким же комичным и отзывчивым депутатом.