Депутат с обложки Time стал затворником и запил. Что известно о жизни и смерти Виталия Наливкина

«И вот в субботу, в 19:00 по приморскому времени, нам сообщили, что наш легендарный товарищ председатель нас покинул. Оторвавшийся тромб — это предположение больше. Причину мы не знаем, еще нам не сказали врачи», — добавил автор проекта.