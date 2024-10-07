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В Омске ограничат подачу воды сразу на 10 улицах

Отключение холодной и горячей воды продлится до 24 часов. В Омском Водоканале просят людей сделать необходимые запасы
Источник: Комсомольская правда

Омский Водоканал предупреждает об отключении воды сразу на 10 улицах и двух ТСЖ. Сегодня с 10:00 до 24:00 сотрудники Омского водоканала будут выполнять ремонтные работы на водопроводе по улице Большая Архитекторов. Отключение коснется как благоустроенных, так и частных домовладений по следующим адресам: частные жилые дома поселка Чукреевка, улицы: Веселая, Новороссийская (дома 1−3), Верхнеднепровская, Меридиальная, Чукреевская, Полевая, Кольцевая, Папанина, Титова, Деловая, а также территории ТСЖ «Инициатива» и ТСН «Мостовик».

9 октября с 02:00 до 10 октября 01:00 будет отключено водоснабжение в части домов Советского округа. Подробная информация о конкретных адресах будет предоставлена дополнительно. Водоканал попросил омичей запастись водой в необходимом количестве.