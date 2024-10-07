Небезопасное зерно не пустили в оборот

Общий вес партий составил 29,67 тысяч тонн. Нарушения были обнаружены в результате мониторинга Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Россакредитация» и информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн». Некоторые хозяйствующие субъекты не провели испытания партий пшеницы, гороха, рапса, льна, ячменя и овса на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, использованных при производстве зерна. Важный показатель безопасности не был соблюден, а прошлогодний урожай был выпущен в обращение в сопровождении деклараций, не подтверждающих соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 015/2011 «О безопасности зерна». Нарушителям объявлены предостережения о недопустимости таких действий и выданы решения о признании деклараций о соответствии безопасности продукции недействительными.