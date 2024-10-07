Стало известно, чем собирается удивлять Сергей Лазарев в Иркутске 2024 на своем концерте

Отмечается, что это шоу певец со своей командой готовили почти год и не удивительно, что такое грандиозное представление интересует зрителей и билеты расходятся практически все — в концертных залах по всей стране часто аншлаги. Кстати, в октябре артист ездил с концертами в Минск и на выступления приезжали люди из разных городов Беларуси.