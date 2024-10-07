Стало известно, чем собирается удивлять Сергей Лазарев в Иркутске 2024 на своем концерте

Сергей Лазарев в Иркутске 2024 снова выступит со своим концертом. Он привезет в столицу Приангарья лучшее концертное шоу (по версии одного из российских музыкальных каналов — прим. авт.), которое носит название «Я не боюсь!». КП-Иркутск узнала, чего ждать во время выступления.
Концерт Сергей Лазарев в Иркутске 2024 даст во дворце спорта «Труд». Площадка им уже проверена, прошлой осенью всех фанатов артист приглашал также туда. Как и тогда, артист собирается порадовать гостей вечера настоящим представлением.
— Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки и мощная энергетика артиста, — сообщают организаторы на официальном сайте Сергея Лазарева.
Отмечается, что это шоу певец со своей командой готовили почти год и не удивительно, что такое грандиозное представление интересует зрителей и билеты расходятся практически все — в концертных залах по всей стране часто аншлаги. Кстати, в октябре артист ездил с концертами в Минск и на выступления приезжали люди из разных городов Беларуси.
Стоит отметить, что до концерта Сергея Лазарева в Иркутске 2024, шоу он покажет еще в 14 городах, среди которых Санкт-Петербург, Ярославль, Москва, Челябинск, Красноярск, Новосибирск и др., а после Иркутска отправится в Улан-Удэ.
Сергею Лазареву уже известно, какой в Иркутске благодарный зритель, как сибиряки любят его творчество и как умеют зажигать. После концерта в прошлом году, который также проходил в стадионе «Труд», вокалист записал для своих поклонников видеообращение.
— …какие замечательные города я посещаю, какие замечательные зрители… Сейчас я записываю это видео уже после концерта, разница с Москвой +5 часов…. Хотел поблагодарить всех, кто был сегодня на концерте в Иркутске, огромное спасибо еще раз всем зрителям, — опубликовал видео в своем ТГ-канале Сергей Лазарев.
Напомним, что в столицу Приангарья в ноябре приедет также еще много интересных артистов — афиша Иркутска на последний осенний месяц здесь.
Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года (сейчас 41 год) в Москве. Он певец, телеведущий, актер, бывший участник поп-группы Smash!! (в составе которой он пел вместе с Владом Топаловым — прим.авт). Не раз артист представлял нашу страну на международных музыкальных конкурсах и становился их лауреатами.