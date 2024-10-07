В Хабаровске древней амфоре дали третью жизнь

В реставрационной лаборатории Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) завершены работы по восстановлению уникального древнего сосуда эпохи Мохэ (IV — VII века нашей эры). Ему фактически дали третью жизнь спустя более чем полутора тысячи лет, как амфора была создана кем-то из мастеров раннего средневековья. Возродивший сосуд завлабораторией Сергей Киселёв поделился с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» любопытной историей этого предмета.
— Это третья жизнь древнего сосуда. Сперва его сделал древний мастер. Потом он оказался на полторы тысячи лет погребён в захоронении около Петропавловского озера. В 1989 году осколки нашли студенты Хабаровского педагогического института, которые проходили практику под руководством недавно ушедшего из жизни известного дальневосточного археолога Вячеслава Копытько, — рассказал Сергей Киселёв. — Потом в расколотом виде сосуд много лет пролежал в коллекции. После того, как в пединституте студентам-историкам перестали преподавать археологию, эти артефакты едва ли не выбросить собирались. Мы коллекцию забрали себе. При осмотре в одной из коробок я нашёл эти фрагменты, по собственной технологии восстановил. Получилась настоящая амфора!
Археологи отмечают, что воссозданный сосуд очень редкой формы. Он с очень широким венчиком. Такие сосуды описывались в литературе, но в нашем регионе такие находки крайне редки.
Напомним, реставрационная лаборатория в центре ОПИК работает с начала этого года. За это время её специалисты воссоздали десятки древних сосудов. А ещё мастер Сергей Киселёв известен тем, что восстановил облик древней шаманки, чей череп нашли археологи в соседней ЕАО много лет назад. Сейчас воссозданный в гипсе портрет женщины из далёкого прошлого можно увидеть в музее истории Хабаровска.