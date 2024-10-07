В Хабаровске древней амфоре дали третью жизнь

— Это третья жизнь древнего сосуда. Сперва его сделал древний мастер. Потом он оказался на полторы тысячи лет погребён в захоронении около Петропавловского озера. В 1989 году осколки нашли студенты Хабаровского педагогического института, которые проходили практику под руководством недавно ушедшего из жизни известного дальневосточного археолога Вячеслава Копытько, — рассказал Сергей Киселёв. — Потом в расколотом виде сосуд много лет пролежал в коллекции. После того, как в пединституте студентам-историкам перестали преподавать археологию, эти артефакты едва ли не выбросить собирались. Мы коллекцию забрали себе. При осмотре в одной из коробок я нашёл эти фрагменты, по собственной технологии восстановил. Получилась настоящая амфора!