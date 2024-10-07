Полиция Петербурга провела рейд по 104 магазинам сетевого алкомаркета

Рейды проводились в 104 магазинах, 32 из которых находятся в Ленобласти. Проверка прошла только в тех точках, где алкомаркеты позиционируют себя как бары, тем самым получая возможность продавать спиртное в ночное время суток. Логика таких заведений заключается в том, что при покупке алкоголя после 22:00, человек должен иметь возможность употребить его, не отходя от заведения. Однако эти места никак не были специально оборудованы.
Причиной такого профилактического мероприятия стали пьяные драки и шумные посиделки. В ходе проверки все магазины привлекли к административной ответственности по статьям о нарушении продажи и обороту алкогольной продукции.
Также в ходе рейда выявили более 20 мигрантов-нелегалов, занимающихся незаконной трудовой деятельностью. Их доставили в отделения и привлекли за нарушение миграционного законодательства.
В последнее время проведение проверок с целью нахождения нарушителей стало привычным делом. Так, в Кировском районе случился очередной рейд на выявление нелегалов в кафе.