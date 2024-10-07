Для профилактики? Нужен ли России закон о запрете пропаганды чайлдфри

— Может ли сознательный выбор не иметь детей считаться идеологией? Идеология бывает политическая, культурная, религиозная, даже экономическая. Очевидно, что движение чайлдфри ни к одному из этих направлений не подходит. Идеология — это система взглядов и убеждений, а чайлдфри, скорее всего, нельзя назвать устоявшейся системой взглядов в том или ином обществе, ведь нет современных обществ, у которых были бы исключительно такого рода взгляды. Это просто невозможно, потому что тогда у него вообще не было бы будущего. Оно бы не развивалось. То есть признать чайлдфри идеологией нельзя. Это даже не система взглядов, а скорее философская и жизненная позиция, которая ставит свободу и личные интересы выше социальной нормы о необходимости продолжения рода.