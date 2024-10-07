Для профилактики? Нужен ли России закон о запрете пропаганды чайлдфри

В России на законодательном уровне решили запретить пропаганду чайлдфри — добровольного отказа от рождения детей. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем нужен этот законопроект.
Анонсировал начало работы над законопроектом председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
— В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей, — заявил он.
Пропаганду бездетности, по его словам, предполагается запретить в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. А за нарушение запрета введут административную ответственность со штрафами: 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.
Поступивший в Госдуму законопроект — как минимум третья попытка запретить пропаганду чайлдфри. Два предыдущих документа были разработаны Госсобранием Башкирии и депутатом Госдумы от «Единой России» Эльвирой Аиткуловой.
— Актуальность внесения такого законопроекта безусловна, — уверена Аиткулова. — Как любая деструктивная идеология, она представляет угрозу, в том числе депопуляции страны. Манипуляция общественным мнением, особенно среди подростков и молодежи, направленная на формирование установок на бездетность, — одна из причин демографических проблем. Надо решать комплексно этот вопрос, как в социально-экономическом, так и в идеологическом аспекте. Подчеркиваю, что речь идет о защите именно от пропаганды самой идеи добровольного отказа от рождения детей. Свобода выбора решения о рождении детей — за семьей, но оградить от агрессивного прессинга тех, кто убеждает не делать этот выбор, государство обязано.
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Эксперты полагают, что такой законопроект повлияет на средства массовой информации, кинематограф, рекламу. Вполне вероятно, что из российских фильмов и сериалов исчезнут бездетные пары.
Противоправной станет пропаганда идеологии чайлдфри на личных страничках в соцсетях. При этом юристы предрекают возможные проблемы с трактовками закона. Обнаружить признаки пропаганды можно в посте женщины старше 25 лет, которая, к примеру, скажет, что она счастлива, несмотря на отсутствие детей.
Есть и другие вопросы. Например, если один человек скажет на улице другому, почему у него нет детей, нарушит ли он закон? Будет ли считаться пропагандой рассказ женщины в соцсетях о послеродовой депрессии?
— Если одинокий человек решил для себя не рожать, то это не будет пропагандой, — говорит депутат Госдумы Светлана Бессараб. — Другое дело, если он решил не рожать и призывает всех делать то же самое. Если посмотреть на западные страны, то там какая-то истерия в отношении отказа от деторождения. Рождение ребенка приравнивают к огромной нагрузке на экологическую систему Земли, «специалисты» считают, сколько ребенок потребляет углекислого газа… Мы против именно таких ужасов, алогичного поведения.
Для человечества вполне закономерно развитие, считает Бессараб. А без потомства оно невозможно.
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— Без него человек не может оставить память о себе, и это должны понимать наши дети. К сожалению, западные технологии позволяют увлечь молодые и неокрепшие умы по совершенно ненужному человеку пути. А потом вернуться с этого пути может быть уже поздно. Я уверена, этот законопроект в большей степени нужен для профилактики. Лучше заранее сделать так, чтобы болезнь не развивалась в нашем обществе.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко еще до появления законопроекта заявила, что в России следует законодательно запретить чайлдфри. Как соавтор законодательной инициативы она поставила свою подпись под документом.
В июне заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов говорил, что в стране предпринимаются меры по недопущению распространения чайлдфри.
— Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много, — заявлял он.
С другой стороны, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев задался вопросом: действительно ли в общественной среде мощность движения чайлдфри такова, что это оказывает влияние на состояние умов в обществе?
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— Я в этом не уверен. Сами по себе идеи чайлдфри, конечно, вредны. Но я не уверен, насколько они сильны здесь, в России. Если они слабы, то зачем огород городить? Если они сильны, это требует доказательств со стороны депутатов — это можно поддержать, — сказал Фадеев.
Стоит отметить, что в России и правда нет массовой и публичной организации, членов которой объединяла бы идея сознательного отказа от деторождения. В известной российской соцсети имеются сообщества, посвященные тематике чайлдфри. Самая многочисленная группа включает 19 тысяч подписчиков. Но в нее нельзя вступить. Это закрытое сообщество. Случайному человеку в такую группу попасть не получится.
Многие социологи не уверены, что отмена чайлдфри как-то скажется на демографической ситуации в стране. Выявить распространенность бездетных по идеологическим причинам — задача сложная. Так называемые окончательно бездетные женщины и мужчины становятся такими по разным причинам. В первую очередь это те, кто не может иметь детей из-за бесплодия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает распространенность бесплодия в 8 процентов. Далее идут те, кто не смог создать семью вообще или встретил супруга/супругу очень поздно. Также есть категория граждан, которые хотели детей, но столкнулись с проблемами при вынашивании либо со сложностями с зачатием. По оценкам экспертов, окончательная бездетность в поколениях женщин 1980−1984 годов рождения составляет порядка 11 процентов. И всего 3 процента — это те, кто стал бездетным не по причине бесплодия.
По статистике ВОЗ, за последние 50 лет показатели рождаемости в мире упали в два раза. Врачи утверждают, что в 1970-х годах количество бесплодных пар в мире составляло только 5 процентов — в большинстве случаев причина зависела от репродуктивного здоровья женщины. Сейчас эта цифра приблизилась к 15−25 процентам, а проблемы с зачатием в половине случаев зависят и от мужчин. Снижение репродуктивного потенциала происходит из-за изменения экологии, снижения физической активности, стресса, вредных привычек. Так что, по идее, в решении демографических проблем больше пользы будет от развития медицины и продвижения идеалов здорового образа жизни.
Чайлдфри (childfree, англ. — свободные от детей) — те, кто сознательно и твердо отказывается от того, чтобы заводить детей. Не имеют отношения к тем, кто не может иметь детей по каким-либо причинам — социальным, медицинским или даже экономическим. Про чайлдфри в России впервые заговорили в начале 2000-х, и это движение не было многочисленным.
В 2020 году Аналитический центр НАФИ сообщил, что почти половина россиян от 18 до 45 лет не хотят заводить детей, мотивируя это неустойчивым материальным положением или отсутствием такого желания. По данным исследования, наиболее распространенные доводы, которыми россияне объясняли свое нежелание заводить детей, — сложное финансовое положение (24 процента), отсутствие партнера (15 процентов), плохие жилищные условия (12 процентов), назывались среди причин возрастные ограничения, плохое здоровье и боязнь упустить карьерные возможности.
Ольга Джавад, старший преподаватель кафедры социальной и политической философии РУДН:
— Может ли сознательный выбор не иметь детей считаться идеологией? Идеология бывает политическая, культурная, религиозная, даже экономическая. Очевидно, что движение чайлдфри ни к одному из этих направлений не подходит. Идеология — это система взглядов и убеждений, а чайлдфри, скорее всего, нельзя назвать устоявшейся системой взглядов в том или ином обществе, ведь нет современных обществ, у которых были бы исключительно такого рода взгляды. Это просто невозможно, потому что тогда у него вообще не было бы будущего. Оно бы не развивалось. То есть признать чайлдфри идеологией нельзя. Это даже не система взглядов, а скорее философская и жизненная позиция, которая ставит свободу и личные интересы выше социальной нормы о необходимости продолжения рода.
В отличие от пропаганды, которая стремится изменить мнение или поведение группы людей, чайлдфри в основном касается личного выбора и самоопределения. Есть люди, которые активно озвучивают и поддерживают идею чайлдфри. Однако их цель чаще всего — информировать или поддерживать таких же единомышленников, а не агитировать остальных. В России люди, придерживающиеся идеи чайлдфри, есть. Но оценить процент довольно сложно из-за отсутствия официальной статистики. Можно предположить, что их количество растет с глобализацией и распространением информации об этой «идеологии».
Принадлежность к чайлдфри может быть временной. Жизненные обстоятельства, возрастные изменения и личные переживания могут влиять на принятие решений. Наше понимание и восприятие мира меняются с течением времени. Такие изменения могут коснуться и решения о родительстве.
Лично мне как многодетной матери сложно воспринимать подобные настроения в обществе. То есть я не принимаю тот факт, что настолько естественный процесс, как создание семьи и необходимое последующее деторождение, можно ставить под сомнение.