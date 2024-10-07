«Все дети знают, что у них есть права. А где права педагогов?» — учитель из Владивостока

Владислав также отметил, что учителя стараются проводить уроки классно и интересно. Они готовят мероприятия, а ученики говорят: «А зачем мне это надо? Я не пойду». По его словам, школа все время пытается улучшаться, а педагоги искренне надеются на то, что что-то поменяется в отношении детей к ним. Так, в образовательном учреждении трудятся социальный педагог и педагог-психолог. Все выполняют свою работу. Кроме того, в школе учится много детей с ОВЗ (прим. ред. ОВЗ — ограниченные возможности здоровья), учатся дети-иностранцы, с которыми педагоги также работают и адаптируют их.