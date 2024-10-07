«Все дети знают, что у них есть права. А где права педагогов?» — учитель из Владивостока

Учитель — это не просто профессия, это призвание, требующее терпения, мудрости и глубокого понимания человеческой природы. Педагоги — это те люди, которые сопровождают детей на протяжении всей школьной жизни. Печально, что именно они чаще сталкиваются с неуважением и несправедливым отношением учеников к себе. О том, как школа из места, где получали знания превратилась в «цирк» рассказал корр. ИА PrimaMedia учитель робототехники, завуч по учебно-воспитательной работе Владислав Фролов в большом интервью, приуроченному ко Дню учителя.
Как рассказал педагог, сейчас практически ни у кого нет уважения к учителям. Если в досоветское время дети относились к учителям со страхом, то потом страх сменился уважением — это произошло уже в советское время. По его словам, несмотря на то, что сейчас мы возвращаемся к советской системе образования ни страха, ни уважения к преподавателям у детей нет.
«Сейчас все дети знают, что у них есть права. А где права педагогов?», — сказал Владислав Фролов.
Кроме того, преподаватель отметил, что штатные педагоги получают деньги только за часы работы — они занимаются с детьми по факту только 3−4 часа в день. По идее они должны приходить к восьми утра, а к часу дня уже быть свободными. По его словам, это совсем не так — на самом деле у них огромная внеурочная нагрузка. Педагоги готовятся к урокам и организовывают мероприятия — то есть, они по-настоящему стараются.
«А потом ребенок говорит педагогу: “Тёть, ты кто такая? Иди отсюда!”. А когда ты рассказываешь это его матери и говоришь, что нужно провести воспитательную работу, она чаще всего отвечает: “А как вас колышет, какое воспитание у моего ребенка? Мой ребенок — это мой ребенок”. Я вас поздравляю от души, на него никто не претендует», — рассказал преподаватель.
Владислав также отметил, что учителя стараются проводить уроки классно и интересно. Они готовят мероприятия, а ученики говорят: «А зачем мне это надо? Я не пойду». По его словам, школа все время пытается улучшаться, а педагоги искренне надеются на то, что что-то поменяется в отношении детей к ним. Так, в образовательном учреждении трудятся социальный педагог и педагог-психолог. Все выполняют свою работу. Кроме того, в школе учится много детей с ОВЗ (прим. ред. ОВЗ — ограниченные возможности здоровья), учатся дети-иностранцы, с которыми педагоги также работают и адаптируют их.
«Я хочу, чтобы они понимали, что мы доносим знания. В этой школе у нас всегда проводятся бесплатные консультации практически по всем предметам. Бесплатно, потому что мы хотим помочь им. Мы пытаемся разговаривать с детьми. У нас проходит очень много воспитательной работы. И при этом все еще нет уважения ни от детей, ни от родителей», — поделился Фролов.
Напомним, что ранее ИА PrimaMedia писало о том, как педагоги справляются с отсутствием концентрации внимания и неусидчивостью поколений Z и альфа и почему, несмотря на то, что эти дети достаточно рано погрузились в интернет, они не умеют даже «правильно гуглить».