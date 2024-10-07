Во Владивостоке задержали крупную партию креветок из-за несоответствий в маркировке

Креветки прибыли на склад временного хранения в краевую столицу 26 сентября. Владельцем груза является местное предприятие. 2 октября груз в трех контейнерах проходил государственный ветеринарный контроль, в ходе которого инспекторы обнаружили расхождения между датой производства на упаковке и данными в импортном ветеринарном сертификате.