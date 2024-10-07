Во Владивостоке задержали крупную партию креветок из-за несоответствий в маркировке

В Приморье Россельхознадзор выявил нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе во Владивосток партии варено-мороженой креветки из Китая общим весом 75 тонн. Движение товара было остановлено, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Креветки прибыли на склад временного хранения в краевую столицу 26 сентября. Владельцем груза является местное предприятие. 2 октября груз в трех контейнерах проходил государственный ветеринарный контроль, в ходе которого инспекторы обнаружили расхождения между датой производства на упаковке и данными в импортном ветеринарном сертификате.
«На основании действующего законодательства Российской Федерации управлением Россельхознадзора 2 октября принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции», — сообщили в Россельхознадзоре.
После корректировки документации продукция сможет быть допущена к дальнейшей перевозке и продаже.
Напомним, в июне в Приморье Россельхознадзор приостановил ввоз двух партий замороженных креветок общим весом более 37 тонн из-за нарушения маркировки и отсутствия единого знака обращения продукции на рынке ЕАС.