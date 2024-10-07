Стало известно о нехватке машино-мест в Москве

«В Москве есть ужасный дефицит машино-мест, за ними буквально гоняются, потому что парковочное пространство сокращается. В этом сезоне снесено огромное количество гаражей, которые существовали годами и никому не мешали. Снесли все, остались буквально единичные по Москве гаражные кооперативы, и это сильно сокращает количество вариантов для автовладельцев», — сказал Шапарин.