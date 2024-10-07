Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красавица из Тольятти Ирина Миронова стала первой вице-мисс Россия 2024

22-летняя тольяттинка покорила жюри на конкурсе красоты «Мисс Россия 2024».

Источник: сайт конкурса

В минувшие выходные в Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2024». На нем Самарскую область представляла 22-летняя Ирина Миронова. Жительницу Тольятти признали одной из самых очаровательных девушек страны. Она выиграла титул первой вице-мисс.

Ирина Миронова окончила Московский колледж им. Плеханова по специальности «Банковское дело». Ее хобби: воздушная гимнастика, танцы, горные лыжи, серфинг и катание на гидроцикле. Девушка мечтает играть в кино и стать медийной личностью.

По словам Ирины, она всегда хотела стать моделью. Ради этого она привела себя в форму и поехала покорять столицу. Ей удалось добиться цели — девушка заключила в Москве контракт с одним из модельных агентств. Ранее она рассказала «КП-Самара», что планирует поступить в театральный институт, ведь сцена — ее страсть с детства.

мода и красота