Красавица из Тольятти Ирина Миронова стала первой вице-мисс Россия 2024

В минувшие выходные в Москве состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2024». На нем Самарскую область представляла 22-летняя Ирина Миронова. Жительницу Тольятти признали одной из самых очаровательных девушек страны. Она выиграла титул первой вице-мисс.
Ирина Миронова окончила Московский колледж им. Плеханова по специальности «Банковское дело». Ее хобби: воздушная гимнастика, танцы, горные лыжи, серфинг и катание на гидроцикле. Девушка мечтает играть в кино и стать медийной личностью.
По словам Ирины, она всегда хотела стать моделью. Ради этого она привела себя в форму и поехала покорять столицу. Ей удалось добиться цели — девушка заключила в Москве контракт с одним из модельных агентств. Ранее она рассказала «КП-Самара», что планирует поступить в театральный институт, ведь сцена — ее страсть с детства.