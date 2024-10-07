Красавица из Тольятти Ирина Миронова стала первой вице-мисс Россия 2024

По словам Ирины, она всегда хотела стать моделью. Ради этого она привела себя в форму и поехала покорять столицу. Ей удалось добиться цели — девушка заключила в Москве контракт с одним из модельных агентств. Ранее она рассказала «КП-Самара», что планирует поступить в театральный институт, ведь сцена — ее страсть с детства.