Ученые из Беларуси и России придумали технологию для очистки воды

Говорится, что данная разработка уже применяется на очистных сооружениях городских водоканалов, а также крупном мясокомбинате в Беларуси. В ведомстве обратили внимание на то, что сейчас одной из проблем выступает содержание в сточных водах отработанных масел, эмульсий, суспензий и так далее. Что касается современных методов, то они, как правило, предполагают использование химических реактивов для очистки подобной воды.