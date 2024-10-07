Ученые из Беларуси и России придумали технологию для очистки воды. Подробности рассказали в Министерстве науки и высшего образования России, пишет Sputnik.by.
В сообщении говорится, что специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) вместе с белорусскими учеными создали безреагентную технологию водоподготовки, а также очистки сточных вод.
Отмечается, что метод основан на применении электрохимических модулей.
«Изобретение поможет очищать воду более безопасно, эффективно и экономично», — сказано в сообщении.
Говорится, что данная разработка уже применяется на очистных сооружениях городских водоканалов, а также крупном мясокомбинате в Беларуси. В ведомстве обратили внимание на то, что сейчас одной из проблем выступает содержание в сточных водах отработанных масел, эмульсий, суспензий и так далее. Что касается современных методов, то они, как правило, предполагают использование химических реактивов для очистки подобной воды.
В Минобрнауки заметили, что реагентами чистить воду дорого и не всегда безопасно. Также среди минусов химической очистки является то, что реагенты могут частично оставаться в воде после обработки.
Сообщается, что научный коллектив ПГУ, белорусского Полесского государственного университета и Белорусского государственного технологического университета предложили уникальную технологию, которая позволит обойти указанный и другие недостатки. Речь идет про специальный электрохимический модуль, который также может быть и мобильным. Указанные модули специалисты рекомендуют устанавливать на ассенизационные машины.
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