Молдова — в числе стран с самым высоким средним уровнем потребления алкоголя

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Республика Молдова остается в числе стран с самым высоким средним потреблением чистого алкоголя на одного взрослого. Такие данные привели в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ) в связи с празднованием Дня вина.
Данные взяли из глобального доклад об алкоголе и здоровье. В исследовании идет речь о взрослых людях, от 15 лет и выше. В Молдове показатель среднего потребления алкоголя составляет 12,9 литров в месяц (мужчины 20,6 литров, женщины 5,9 литров).
По данным исследования распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний 63,2% взрослых в Молдове в возрасте от 18 до 69 лет употребляли алкоголь в течение последних 30 дней перед исследованием. Из них 73,1% мужчины и 53,2% женщины.
При этом 13,8% из них (24,3% мужчин и 3,1% женщин) злоупотребляли алкоголем (определяется как 6 и более порций за один раз) хотя бы один раз за последние 30 дней.
Во всем мире около 3 миллионов смертей ежегодно связаны с употреблением алкоголя, что составляет 5,3% всех смертей.
Алкоголь является основным фактором риска преждевременной смертности и инвалидности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет, на его долю приходится 10% всех смертей в этой возрастной группе.