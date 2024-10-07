Синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября, во вторник, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, однако кратковременные дожди возможны в ночное время местами по северо-восточной части. Также ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется неустойчивым от слабого до умеренного.
В ночное время температура воздуха составит от +1 до +8 градусов. Синоптики предупреждают, что местами по западу Беларуси возможны заморозки от 0 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от +9 до +16 градусов, по юго-западной части воздух прогреется до +18 градусов.
Ранее мы писали, что дожди и до +14 ожидаются в Беларуси 7 октября.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».