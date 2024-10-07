Синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, однако кратковременные дожди возможны в ночное время местами по северо-восточной части. Также ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер окажется неустойчивым от слабого до умеренного.