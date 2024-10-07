Более 100 кг экзотических фруктов сожгли в Иркутске

В аэропорту Иркутска была изъята под карантинная продукция из Вьетнама. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, у одного из пассажиров нашли более 100 килограмм экзотических фруктов без специальных сертификатов.