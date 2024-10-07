Более 100 кг экзотических фруктов сожгли в Иркутске

В аэропорту Иркутска была изъята под карантинная продукция из Вьетнама. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, у одного из пассажиров нашли более 100 килограмм экзотических фруктов без специальных сертификатов.
— При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска «Международный аэропорт Иркутск» у пассажира обнаружена под карантинная продукция без фитосанитарных сертификатов: фрукты свежие (дуриан, манго, гуава, рамбутан) общим весом 108 кг, — поделились в ведомстве.
Руководствуясь федеральным законом фрукты изъяли и сожгли в котельной. Сейчас на пассажира заведено дело по административной статье. Стоит отметить, что без сертификата можно провозить фрукты, овощи и растения до пяти килограмм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске Иркутской области двое рабочих получили серьезные травмы на производстве. Заведено уголовное дело.