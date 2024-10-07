Петербуржцы рассказали, где обычно завтракают перед работой

Мужчины предпочитают завтракать дома (67%), тогда как женщины чаще завтракают на работе (24%) или пропускают утренний прием пищи (14%). Больше всего тех, кто не завтракает в рабочие дни, среди молодежи до 34 лет (23%). Наиболее популярными вариантами завтрака являются каша (28%), яичница, омлет или вареные яйца (27%), бутерброды (25%), доедание того, что есть в холодильнике (12%), чашка кофе (11%) и чашка чая (9%). Также популярны творог (8%), йогурт (3%), печенье (2%) и сыр (2%). Среди других вариантов называли выпечку, фрукты и овощи, мюсли, блины, сырники, мясо или рыбу, макароны, орехи и прочее.