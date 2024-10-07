Больше 40 тысяч человек посетили «Амурфест. Осень» в Хабаровске

В Хабаровске с 4 по 6 октября прошел краевой фестиваль-ярмарка «Амурфест. Осень» (0+). Его посетили почти 40 тысяч человек. Еще 2,5 тысячи гостей посмотрели его онлайн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мероприятие прошло по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На нем показали свои работы больше 100 мастеров из разных уголков региона, а также соседних субъектов. Можно было увидеть эксклюзивные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое.
«Организаторы развернули интерактивные площадки: национальные настольные игры, творческие мастер-классы, поэтический “Открытый микрофон”, VR, встречи с дальневосточными писателями, игровые и шоу-зоны», — рассказали в правительстве Хабаровского края.
На сцене мероприятия выступили больше 200 артистов, представив вокальные и хореографические номера.
Праздник закончился отдельным концертом Алексея Поддубного, более известного под псевдонимом «Джанго». Он прошел в рамках его патриотическо-просветительского тура. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.