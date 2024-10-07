Больше 40 тысяч человек посетили «Амурфест. Осень» в Хабаровске

Мероприятие прошло по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На нем показали свои работы больше 100 мастеров из разных уголков региона, а также соседних субъектов. Можно было увидеть эксклюзивные сувениры, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое.