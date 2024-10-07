Восстановление электроэнергии хотелось выполнить раньше, но в современной истории белорусской энергосистемы поражений такого масштаба еще не было, заметил он. «Тем не менее из этих событий были сделаны определенные выводы. Написана очень большая программа организационно-технических мероприятий, сейчас она выполняется. Там было переосмысление и расставление акцентов в ликвидации последствий, а также определенные мероприятия — повышение качества связи, взаимодействия между подразделениями», — рассказал специалист.
Александр Михнюк выразил благодарность всей белорусской энергосистеме, областным предприятиям, которые направили свои бригады для совместной борьбы с последствиями стихии.
«Белэнерго»: с 2021 года в Беларуси введено в эксплуатацию более 385 км теплосетей
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Какие выводы сделали энергетики после июльского урагана, рассказали в «Белэнерго»
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главного инженера ГПО «Белэнерго» Александр Михнюк в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, какие выводы сделаны энергетиками Беларуси после июльского урагана.