Какие выводы сделали энергетики после июльского урагана, рассказали в «Белэнерго»

13—14 июля по территории Беларуси прошел ураган, от которого больше всего пострадала Гомельская область и частично два района Могилевской области. «Основной проблемой по восстановлению электроснабжения стал завал деревьев. Мы не смогли просто подъехать к линиям электропередач. Но с помощью МЧС завалы были расчищены, и мы все восстановили», — рассказал Александр Михнюк.



Восстановление электроэнергии хотелось выполнить раньше, но в современной истории белорусской энергосистемы поражений такого масштаба еще не было, заметил он. «Тем не менее из этих событий были сделаны определенные выводы. Написана очень большая программа организационно-технических мероприятий, сейчас она выполняется. Там было переосмысление и расставление акцентов в ликвидации последствий, а также определенные мероприятия — повышение качества связи, взаимодействия между подразделениями», — рассказал специалист.

Александр Михнюк выразил благодарность всей белорусской энергосистеме, областным предприятиям, которые направили свои бригады для совместной борьбы с последствиями стихии.

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