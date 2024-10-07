В Хабаровске для музтеатра рассматривают цирк, филармонию и кинотеатр

В Хабаровске исполняющий обязанности министра культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов встретился с коллективом Хабаровского краевого академического музыкального театра, чтобы обсудить дальнейшую деятельность учреждения в новых условиях, сообщает пресс-служба правительства края.
В ходе встречи он заверил сотрудников, что правительство региона окажет максимальную поддержку театру и сохранит его кадровый состав.
«Никаких сокращений не будет, весь коллектив останется в прежнем составе. Заработные платы и квартальные премии сохранены. Сейчас мы активно рассматриваем варианты для размещения театра, проводим переговоры о гастролях в крае и других регионах. Важно помочь театру преодолеть сложный период», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.
Уже решено, что административный персонал временно разместится в здании филиала Дальневосточной государственной научной библиотеки на улице Истомина. Творческий состав, возможно, будет базироваться в кинотеатре «Совкино», а репетиции могут проходить в цирке и краевой филармонии. Основное место для выступлений пока не определено, ведутся переговоры с министерством образования края, администрацией города и командованием Восточного военного округа.
В ближайшее время планируется разработать гастрольную программу. Интерес к приему хабаровского театра уже выразили 24 театра России. Первый концерт пройдет в Доме офицеров Восточного военного округа 11 октября.