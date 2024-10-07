В Хабаровске для музтеатра рассматривают цирк, филармонию и кинотеатр

Уже решено, что административный персонал временно разместится в здании филиала Дальневосточной государственной научной библиотеки на улице Истомина. Творческий состав, возможно, будет базироваться в кинотеатре «Совкино», а репетиции могут проходить в цирке и краевой филармонии. Основное место для выступлений пока не определено, ведутся переговоры с министерством образования края, администрацией города и командованием Восточного военного округа.