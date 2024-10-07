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В Хабаровске для музтеатра рассматривают цирк, филармонию и кинотеатр

Коллектив Хабаровского краевого музыкального театра сохранит зарплаты и места, пообещал и.о. министра культуры края Дмитрий Кузнецов.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске исполняющий обязанности министра культуры Хабаровского края Дмитрий Кузнецов встретился с коллективом Хабаровского краевого академического музыкального театра, чтобы обсудить дальнейшую деятельность учреждения в новых условиях, сообщает пресс-служба правительства края.

В ходе встречи он заверил сотрудников, что правительство региона окажет максимальную поддержку театру и сохранит его кадровый состав.

«Никаких сокращений не будет, весь коллектив останется в прежнем составе. Заработные платы и квартальные премии сохранены. Сейчас мы активно рассматриваем варианты для размещения театра, проводим переговоры о гастролях в крае и других регионах. Важно помочь театру преодолеть сложный период», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.

Уже решено, что административный персонал временно разместится в здании филиала Дальневосточной государственной научной библиотеки на улице Истомина. Творческий состав, возможно, будет базироваться в кинотеатре «Совкино», а репетиции могут проходить в цирке и краевой филармонии. Основное место для выступлений пока не определено, ведутся переговоры с министерством образования края, администрацией города и командованием Восточного военного округа.

Параллельно с поиском площадок для театра проводится инвентаризация имущества. Как сообщила директор театра Татьяна Абазовская, часть архивов, инструментов и четыре грузовика с костюмами удалось спасти, но вещи требуют срочного восстановления. Для хранения имущества предоставлены склады на территории бывшего ликеро-водочного завода.

В ближайшее время планируется разработать гастрольную программу. Интерес к приему хабаровского театра уже выразили 24 театра России. Первый концерт пройдет в Доме офицеров Восточного военного округа 11 октября.

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