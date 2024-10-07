В областном центре сделал остановку передвижной музей «Поезд Победы»

«Поезд Победы» — это уникальный шанс для всей страны лучше узнать свою историю. В нескольких вагонах коротко и доступно показаны основные события Великой Отечественной войны. То, что ты видишь, проходя по экспозициям, несомненно берет за душу. Интерактивная составляющая вместе с воссозданными фигурами людей ярко передает события тех лет и эмоции людей, которые были к этому причастен. Я убежден, что молодому поколению важно знать историю ВОВ и понимать, как все было на самом деле", — отметил вице-мэр Иркутска, руководитель Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков.