В областном центре сделал остановку передвижной музей «Поезд Победы»

«Жители нашего региона внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. Уверен, каждый, кто посетит выставку “Поезд Победы”, сможет глубже погрузиться в историю страны, прочувствовать ее. Конечно, такие мероприятия важны. В условиях специальной военной операции мы должны помнить о подвиге наших предков, равняться на них», — подчеркнул заместитель губернатора региона Роман Колесов.
Поезд состоит из 10 экспозиционных тематических вагонов. В каждом из них отражены события из истории России: предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа над фашизмом. В прошлом году музей пополнился новым вагоном, в котором представлены сведения о военных трибуналах. Все эпизоды экспозиции связаны единым художественным рассказом. Продолжительность экскурсии — 45 минут, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
«Поезд Победы» — это уникальный шанс для всей страны лучше узнать свою историю. В нескольких вагонах коротко и доступно показаны основные события Великой Отечественной войны. То, что ты видишь, проходя по экспозициям, несомненно берет за душу. Интерактивная составляющая вместе с воссозданными фигурами людей ярко передает события тех лет и эмоции людей, которые были к этому причастен. Я убежден, что молодому поколению важно знать историю ВОВ и понимать, как все было на самом деле", — отметил вице-мэр Иркутска, руководитель Иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков.
Сотрудники администрации Иркутска заранее проинформировали образовательные учреждения города о возможности посетить передвижной музей. В первый день в нем побывали несколько групп школьников.
«По-настоящему впечатляют масштаб, мастерство исполнения, максимальный эффект присутствия, необычайная реалистичность экспозиций и детализация. Это первая в мире подобного рода инсталляция, размещенная в поезде, который совершает путешествие, и важный историко-просветительский проект, рассказывающий о великом Подвиге, который совершил наш народ», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Проект реализуется командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». С октября 2020 года выставку-музей «Поезд Победы» посетили более миллиона жителей России и Белоруссии.