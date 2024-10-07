Среди работников казанских вокзалов полицейские обнаружили нелегальных мигрантов

Как сообщает МВД России по Татарстану, приезжие работали в России без разрешительных на то документов. Они нарушили правила въезда в РФ, потому что прибыли в страну под видом туристов. На нелегалов составлены административные протоколы. Будет решаться вопрос о выдворении мигрантов за пределы России. Работодатели будут привлечены к административной ответственности.