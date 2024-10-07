Движение трамваев по Ильинской улице временно остановлено в Нижнем

На участке городского кольца, от площади Лядова до улицы Маслякова стартуют работы по реконструкции трамвайных сетей.
Замену рельсов на Ильинке планировали провести в 2025 году. Однако, подрядчик решил приступить уже сейчас, учитывая теплые погодные условия и опережение графика замены путей на улице Белинского.
Движение трамвая номер 18 приостановлено полностью, трамвай номер 21 будет следовать от Парка «Дубки» до улицы Кулибина вблизи площади Лядова.
Ранее мы сообщали о том, что подрядчик готов приступить к работам от Ильинской улицы до пересечения с улицей Маслякова, чтобы завершить реконструкцию к концу этого года.