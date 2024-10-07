Метал-группа Drowning Pool заявила о желании выпустить новый альбом в 2025-м

Американская метал-группа Drowning Pool заявила, что надеется записать новый альбом в следующем году. Последний на данный момент полноформатный релиз коллектива увидел свет в 2022-м.
Поклонники Drowning Pool ожидают новый релиз еще и потому, что в конце 2023 года в группу вернулся экс-вокалист Райан Маккомбс. По словам гитариста коллектива Си Джея Пирса, музыканты начали работать над новым материалом еще до того, как обсудили первые выступления. Примечательно, что Drowning Pool уже затронули старые наработки, оставшиеся со времен ухода Маккомбса 13 лет назад.
Пирс подчеркнул, что за это время произошло так много, что коллективу определенно «есть о чем писать». Как цитирует Blabbermouth, в особенности музыканта интересуют события настоящего.
По словам гитариста, группа планирует закончить пару треков перед турне и вернуться к ним в конце года. Пирс подтвердил, что Drowning Pool рассчитывают выпустить новый лонгплей в 2025-м. После этого группа займется подготовкой празднования 25-летия своего дебютного альбома, которое будет уже в 2026-м.
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