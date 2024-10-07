Метал-группа Drowning Pool заявила о желании выпустить новый альбом в 2025-м

Поклонники Drowning Pool ожидают новый релиз еще и потому, что в конце 2023 года в группу вернулся экс-вокалист Райан Маккомбс. По словам гитариста коллектива Си Джея Пирса, музыканты начали работать над новым материалом еще до того, как обсудили первые выступления. Примечательно, что Drowning Pool уже затронули старые наработки, оставшиеся со времен ухода Маккомбса 13 лет назад.