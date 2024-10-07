Новая жизнь «Ласточки»: Как сейчас живет чудом выжившая на СВО и потерявшая ногу ростовчанка

После того как врачи выписали 31-летнего мужчину из госпиталя, он купил охапку алых роз и поехал в гости к Алесье. В тот день они впервые встретились вживую. Ласточка и Гасан болтали обо всем на свете и не могли наговориться. Было ощущение, что они знакомы сто лет. С этого и начался их роман.