Новая жизнь «Ласточки»: Как сейчас живет чудом выжившая на СВО и потерявшая ногу ростовчанка

Алесья Данодина из Новочеркасска — военнослужащая и мама дочери-подростка — пример для многих участников спецоперации. По образованию женщина — «технолог общепита». Вот только по специальности не работала ни дня. А после декретного отпуска подписала контракт и стала военнослужащей.
— Когда началась специальная военная операция, наш полк отправили на Донбасс. В роте в Новочеркасске остались я и еще одна девочка. Просила командира отпустить в зону СВО и меня, но он не разрешил.
НЕЯРКИЙ МАНИКЮР И ТАТУИРОВКА НА ШЕЕ.
Однако Алесья вновь и вновь просила отпустить ее к ребятам на Донбасс. В итоге был подписан соответствующий приказ.
Женщина поехала на Донбасс и там отвечала за связь. Перед отправкой в зону СВО Алесья сделала неяркий маникюр, чтобы не заметил снайпер. А еще — татуировку на шее в виде ласточки.
— На всякий случай, чтобы была особая примета, — честно рассказала боец.
Неудивительно, что Ласточка и стала ее позывным. В зоне СВО храбрая дончанка провела почти год. В районе Артемовска с товарищами она попала под прицел вражеских дронов.
Двое ее сослуживцев погибли на месте. Ласточка тоже уже прощалась с жизнью. Женщина получила страшные ранения, в том числе потеряла ногу. Но врачи сделали, казалось бы, невозможное. Ее буквально вытащили с того света.
СНОВА РВАЛАСЬ НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ.
Несмотря на то, что после лечения Алесья вновь порывалась в зону СВО, на этот раз начальство было непреклонно — только работа в части. И сегодня Ласточка — специалист отдела кадров.
Спецоперация навсегда изменила жизнь женщины. Но речь вовсе не о ранении. Когда израненная осколками Ласточка лежала в госпитале, ей постоянно звонили сослуживцы. Так вышло, что во время одного из таких звонков военнослужащая и познакомилась с Гасаном.
— Я как раз попала в госпиталь, а он — к моим ребятам на Артемовское направление. Гасан на тот момент был штурмовиком.
Вначале все их общение сводилось к телефонным разговорам. И вот Алесью выписали из больницы. Она только-только вернулась спецбортом из Питера в Новочеркасск. И тут узнала, что теперь ранен Гасан. Ласточка позвонила ему и спросила чем помочь. Тогда еще Алесья не знала, что уже помогла, и очень сильно.
«Я ВСПОМИНАЛ ЛАСТОЧКУ…».
Гасан с товарищами был ранен в бою. Мужчина не надеялся выбраться живым. Штурмовик уже прощался с жизнью.
— В такие моменты кто-то думает о матери, кто-то — о детях. А я вспоминал Ласточку. В голове крутилось одно — она, такая маленькая и хрупкая, смогла выжить. И я говорил себе: «Ну же, Гасан, ты же мужик. Соберись!», — вспоминает Гасан.
С такими мыслями боец придумал хитрый план, благодаря которому он и его товарищи сумели спастись.
После того как врачи выписали 31-летнего мужчину из госпиталя, он купил охапку алых роз и поехал в гости к Алесье. В тот день они впервые встретились вживую. Ласточка и Гасан болтали обо всем на свете и не могли наговориться. Было ощущение, что они знакомы сто лет. С этого и начался их роман.
— Гасан нашел общий язык с моей дочкой. У них замечательные отношения. Я догадывалась, что он сделает мне предложение, но вот как… даже представить не могла!
В ЧЕСТЬ АЛЕСЬИ НАЗВАЛИ ДРОН.
Как-то Ласточку и ее избранника пригласили на презентацию новых дронов.
— Мне много нельзя говорить, но если коротко, то ребятам удалось создать усовершенствованный дрон. Его назвали в мою честь: «Ласточка». Вот этому и было посвящено мероприятие. А во время презентации Гасан встал на одно колено и позвал меня замуж.
Алесья ответила: «Да».
— С ним я чувствую себя женщиной. Чувствую поддержку и защищенность.
Пока с датой свадьбы жених и невеста не определились. Нужно решить много бытовых задач.
— К примеру, пару недель назад я переехала из квартиры в свой дом. О таком когда-то я могла только мечтать. В нем — три спальни: для нас с будущим мужем, для дочки и для гостей. Просторная уютная кухня, во дворе — бассейн, навесы, гараж. Скоро доделаем зону для барбекю.
МУЖЧИНА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
Параллельно Алесья привыкает к новому автомобилю. Сразу после помолвки Гасан сделал ей роскошный подарок — новый автомобиль. Алесья говорит, что после свадьбы обязательно возьмет фамилию мужа: для Гасана это важно.
— Он делал и делает для меня очень много. Я и мечтать не могла, что когда-нибудь встречу такого мужчину. Мужчину с большой буквы! Как я могу отказать ему в этом?
Ласточка уверена, что смена фамилии — первая, но вот точно не единственная просьба любимого.
— Знаю, что Гасан мечтает о сыне, но будет безумно рад и дочке. Так что, уверена: в будущем нас с ним ждет еще очень много счастья!