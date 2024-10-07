«Растут на газонах, в городских кварталах». Ученый НАН сказал про появление двух новых редких видов съедобных грибов в Беларуси

Сообщается, что в Бресте были обнаружены два новых редких гриба. Речь идет про веселку Адриану и боровик золотистый. Так, веселка (гриб является съедобным) в 2024 году в довольно больших скоплениях начала расти в Бресте прямо на городских газонах. Указанный гриб является редким. К примеру, в Латвии и Польше он занесен в Красную книгу.