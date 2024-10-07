«Растут на газонах, в городских кварталах». Ученый НАН сказал про появление двух новых редких видов съедобных грибов в Беларуси

Ученые обнаружили два новых редких съедобных гриба в Беларуси. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
Сообщается, что в Бресте были обнаружены два новых редких гриба. Речь идет про веселку Адриану и боровик золотистый. Так, веселка (гриб является съедобным) в 2024 году в довольно больших скоплениях начала расти в Бресте прямо на городских газонах. Указанный гриб является редким. К примеру, в Латвии и Польше он занесен в Красную книгу.
Кроме того, необычный феномен наблюдается и по боровику золотистому. Все дело в том, что указанный гриб в последний раз встречали примерно десять лет назад. А появление его в городском квартале и вовсе является первым случаем в истории.
Заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик пояснил, что в результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков в городской природе появились относительно новые виды грибов. Он добавил, что боровик золотистый произрастает «в нашем сравнительно небольшом террариуме и сразу в большом количестве».
— Это съедобный гриб, интересный, он представляет интерес для грибников, — уточнил специалист.
Ранее редчайший необычный гриб нашли в Беловежской пуще в Беларуси.
А еще редкий северный фиолетовый гриб нашли в Беларуси.
Кстати, синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября.
Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.