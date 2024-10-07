Омские власти подписали меценатское соглашение с директором «Стройбетона»

Омские власти с начала сентября подписали второе меценатское соглашение. К рядам меценатов присоединился директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин.
Благодаря Александру Сасину преобразилась спортивная школа № 15 на улице Герцена, 65/1, которую посещают 200 юных шахматистов в возрасте от 6 до 18 лет.
В здании не было ремонта с момента постройки — с 1999 года. Теперь же в спортивной школе проведен капремонт помещений, рабочие заменили системы отопления и водоснабжения, электропроводку, появились новая мебель и необходимое оборудование.
Помимо Александра Сасина, в обновлении спортивной школы участие принял председатель совета директоров ГК «Стройбетон» Олег Золотов, который также является главой Федерации шахмат Омской области.