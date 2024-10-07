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В Ростове-на-Дону провели первый в истории Кубок России по дрифту

В Ростове подвели итоги первого в истории Кубка России по дрифту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоялся первый в истории Кубок России по дрифту «Teboil Суперфинал РДС». Итоги соревнований, которые проходили 5 и 6 октября, опубликовали в группе VK RDS GP (Российская Дрифт Серия).

Победителям в личном зачете стали: Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto), Роман Тиводар (Takayama Forward Auto), Иван Пальмин (Carville Racing).

В командном зачете лидерами оказались Takayama Forward Auto, Carville Racing и Lukoil Racing Drift Team.

Сейчас сезон Российской Дрифт Серии 2024 официально завершен. Напомним, турнир проводился в спорткомплексе «Ростов Арена». За награды поборолись гонщики, которые ранее выступали в Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) и межрегиональной серии RDS Europe.