Главные новости 7 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 октября 2024 года.
В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации
В связи с возгоранием на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Как ранее сообщал глава городской администрации Игорь Ткаченко, продолжается тушение возгорания, разлива топлива нет.
Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования
В Сибири ПГРК «Ярс» выведены на отработку маршрутов боевого патрулирования. Военные Новосибирского ракетного соединения выполняют маневры, которые предполагают совершение маршей совокупной протяженностью более 100 км.
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
Народный артист РСФСР пребывает в реанимации отделения неврологии в тяжелом состоянии, рассказали «РИА Новости» в НИИ им. Склифосовского. Ранее сообщалось, что актера, сценариста и режиссера Василия Ливанова госпитализировали.
Британия заняла первое место по числу нелегальных мигрантов
Больше всего нелегальных мигрантов в Европе находится на территории Британии, следует из данных исследования экспертов Оксфордского университета. Там насчитывается до 745 тысяч нелегалов. Второе место занимает Германия.
Военные и артисты поздравили Путина с днем рождения
Военнослужащие в зоне СВО, а также артисты, спортсмены и другие участники «Команды Путина» поздравили президента РФ с днем рождения. Ранее Владимира Путина поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко.