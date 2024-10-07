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Главные новости 7 октября 2024 года

Последние новости за сегодня — 7 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 октября 2024 года.

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации

В связи с возгоранием на нефтебазе в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Как ранее сообщал глава городской администрации Игорь Ткаченко, продолжается тушение возгорания, разлива топлива нет.

Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Сибири ПГРК «Ярс» выведены на отработку маршрутов боевого патрулирования. Военные Новосибирского ракетного соединения выполняют маневры, которые предполагают совершение маршей совокупной протяженностью более 100 км.

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Народный артист РСФСР пребывает в реанимации отделения неврологии в тяжелом состоянии, рассказали «РИА Новости» в НИИ им. Склифосовского. Ранее сообщалось, что актера, сценариста и режиссера Василия Ливанова госпитализировали.

Британия заняла первое место по числу нелегальных мигрантов

Источник: Reuters

Больше всего нелегальных мигрантов в Европе находится на территории Британии, следует из данных исследования экспертов Оксфордского университета. Там насчитывается до 745 тысяч нелегалов. Второе место занимает Германия.

Военные и артисты поздравили Путина с днем рождения

Источник: Пресс-служба Президента России

Военнослужащие в зоне СВО, а также артисты, спортсмены и другие участники «Команды Путина» поздравили президента РФ с днем рождения. Ранее Владимира Путина поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко.