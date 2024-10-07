Очередной инцидент с горе-строителями: в Самаркандской области обнаружили школу, стены которой падали от толчков руками

На этот раз речь идет о строительстве школы в массиве Корасув, где в ходе проверки, проведённой Инспекцией по контролю в сфере строительства и коммунального хозяйства, были выявлены вопиющие ошибки и халатность строителей. Одним из самых шокирующих фактов стало то, что внутренние кирпичные стены здания оказались практически не закреплёнными — рабочие смогли легко их разрушить, просто толкнув руками.