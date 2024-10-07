Очередной инцидент с горе-строителями: в Самаркандской области обнаружили школу, стены которой падали от толчков руками

На этот раз речь идет о строительстве школы в массиве Корасув, где в ходе проверки, проведённой Инспекцией по контролю в сфере строительства и коммунального хозяйства, были выявлены вопиющие ошибки и халатность строителей. Одним из самых шокирующих фактов стало то, что внутренние кирпичные стены здания оказались практически не закреплёнными — рабочие смогли легко их разрушить, просто толкнув руками.
Нарушения строительства
В ходе проверки Инспекция выявила множество нарушений на строительной площадке. Вот некоторые из них:
- Вертикальные и горизонтальные швы кирпичной кладки не были полностью заполнены раствором, что серьёзно снижало прочность стен.
- Плиты перекрытия были установлены с нарушением строительных норм, что могло привести к серьёзным последствиям для безопасности здания.
- Отсутствовал проект организации строительных работ — важный документ, который определяет ход всех этапов строительства.
- Использованные строительные материалы не имели сертификатов, подтверждающих их качество, и, к тому же, хранились с нарушениями.
Демонтаж объекта
Из-за выявленных нарушений Инспекция приняла решение демонтировать часть построенного объекта. Это решение связано с опасностью, которую представляла дальнейшая эксплуатация здания с таким количеством дефектов. Подобные случаи демонстрируют, насколько важно строгое соблюдение строительных стандартов, особенно при возведении общественных зданий, таких как школы.