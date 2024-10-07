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Звездопад Дракониды увидят нижегородцы 8 и 9 октября

Ожидается от 5 до 15 падающих звёзд в час, но могут быть и всплески до 500 сгорающих метеоров в час.

Источник: Нижегородская правда

Ежегодный октябрьский метеоритный дождь Дракониды смогут увидеть нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Явление можно наблюдать в Северном полушарии Земли с 6 по 10 октября, пик активности — ночь с 8 на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 падающих звёзд в час, но могут быть и всплески до 500 сгорающих метеоров в час.

Название связано с созвездием Дракона. С точки зрения наблюдателей кажется, что метеоры падают именно из этого созвездия. Созвездие Дракона можно находится над ковшом Большой Медведицы и имеет зигзагообразный «хвост».

Специалисты рекомендуют наблюдать метеоритный поток рано утром над северо-западным горизонтом вдали от огней города.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что самая яркая комета последних десятилетий пролетела над Нижним Новгородом.

космос