Звездопад Дракониды увидят нижегородцы 8 и 9 октября

Ежегодный октябрьский метеоритный дождь Дракониды смогут увидеть нижегородцы. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Явление можно наблюдать в Северном полушарии Земли с 6 по 10 октября, пик активности — ночь с 8 на 9 октября. Ожидается от 5 до 15 падающих звёзд в час, но могут быть и всплески до 500 сгорающих метеоров в час.
Название связано с созвездием Дракона. С точки зрения наблюдателей кажется, что метеоры падают именно из этого созвездия. Созвездие Дракона можно находится над ковшом Большой Медведицы и имеет зигзагообразный «хвост».
Специалисты рекомендуют наблюдать метеоритный поток рано утром над северо-западным горизонтом вдали от огней города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что самая яркая комета последних десятилетий пролетела над Нижним Новгородом.