Под Феодосией приостановили движение электричек

В понедельник, 7 октября, на участке Феодосия — Владиславовка приостановили движение пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.
«Временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка», — отметили в ведомстве.
Как уточнили в Минтрансе, такое решение приняли по техническим причинам. Оперативные службы принимают все меры для того, чтобы как можно быстрее решить проблему. О возобновлении движения в Минтрансе пообещали сообщить дополнительно.