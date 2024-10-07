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Под Феодосией приостановили движение электричек

На участке Феодосия — Владиславовка приостановили движение электричек.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 7 октября, на участке Феодосия — Владиславовка приостановили движение пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

«Временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минтрансе, такое решение приняли по техническим причинам. Оперативные службы принимают все меры для того, чтобы как можно быстрее решить проблему. О возобновлении движения в Минтрансе пообещали сообщить дополнительно.