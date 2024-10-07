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В Омской области переназначили главу РЭК

Согласно распоряжению губернатора Омской области Виталия Хоценко от 5 октября 2024 года Дмитрий Русских с 8 октября 2024 года переназначен в должности главы РЭК сроком на один год. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 7 октября 2024 года, на портале правовой информации.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, Дмитрий Русских возглавил РЭК Омской области в соответствии с распоряжением от 1 февраля 2023 года. Прежде он на протяжении 11 лет трудился на разных постах в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам. Его назначению в омскую РЭК предшествовало свыше года исполнения обязанностей замруководителя по экономическому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания».

В апреле 2023 года Виталий Хоценко переназначил Русских в должности главы РЭК с испытательным сроком в 3 месяца.