В Омской области переназначили главу РЭК

Напомним, Дмитрий Русских возглавил РЭК Омской области в соответствии с распоряжением от 1 февраля 2023 года. Прежде он на протяжении 11 лет трудился на разных постах в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам. Его назначению в омскую РЭК предшествовало свыше года исполнения обязанностей замруководителя по экономическому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания».