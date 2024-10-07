Новосибирское общежитие заполонили полчища тараканов

Постоянная сырость, плесень, омерзительный запах, тараканы и блохи — вот действительность, в которой вынуждены существовать жители дома по ул. Котовского, 18\2 в Ленинском районе Новосибирска.
Сейчас здесь живут 152 семьи. По данным сайта, дом многоквартирный. Но на самом деле, это — общежитие семейного типа, в котором 98 процентов комнат приватизировано. Среди жильцов — и пенсионеры, и семьи с детьми.
— На протяжении нескольких лет у нас проблема с канализацией, невероятная вонь в доме, которая практически не прекращается, независимо от времени года, — рассказала местная жительница Анастасия.
Из-за подтопленного подвала в доме — невероятное нашествие тараканов, блох и мышей.
— Мы каждые три месяца вызываем службы для протравки, но спустя некоторое время они снова появляются в огромных количествах, — продолжает женщина.
На видео, которое люди прислали в редакцию, видно, что темная жижа, заливающая пол подвала, подернулась какой-то белесой пленкой, похожей на плесень. Это свидетельствует о том, что стоит она там давно. Авторы ролика обращают внимание, что в подвал, где находятся сантехнические коммуникации и счетчики расхода ресурсов, практически невозможно попасть.
20 сентября жильцы написали заявление в прокуратуру Ленинского района Новосибирска с требованием к надзорному ведомству вмешаться и повлиять на решение проблемы. Копия заявления с подписью дежурного прокурора, который принял бумагу, есть в редакции.
Обслуживает общежитие на Котовского 18\2 УК «МУК». Судя по рейтингу, организация занимает 13-ю строчку в перечне более чем двух тысяч управляющих компаний города. Как пояснила в телефонном разговоре с корреспондентом «Прецедента» представитель УК Валентина Семченко, проблема с затоплением подвала возникает периодически из-за неисправностей в системе городской канализации.
— На нашей придомовой территории колодцы стоят на подпоре. УК здесь бессильна. Мы направили телефонограмму в «Горводоканал», — говорит Валентина Семченко. — Специалисты «Горводоканала» приезжали в субботу 5 октября. Но пока никаких результатов…
По словам представителя УК, такая же ситуация была весной — до тех пор, пока специалисты «Горводоканала» не приняли меры.
— Мы просушили подвал, протравили тараканов. И вот опять…, — вздыхает сотрудница УК.
Жители дома добавляют, что проблемы с канализацией начались после того, как в Новосибирске стали возводить четвертый мост. По слухам, в процессе строительства демонтировали канализационный коллектор на площади Труда, а вместо него смонтировали временную конструкцию, которая, как видим, не справляется.
«Прецедент» направил официальный запрос в МУП «Горводоканал» с просьбой разъяснить причину подтопления подвала в здании по ул. Котовского 18\2 и сообщить сроки решения проблемы. Мы вернемся к этой теме при получении ответа.
Екатерина СОСНИНА.