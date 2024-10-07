Новосибирское общежитие заполонили полчища тараканов

На видео, которое люди прислали в редакцию, видно, что темная жижа, заливающая пол подвала, подернулась какой-то белесой пленкой, похожей на плесень. Это свидетельствует о том, что стоит она там давно. Авторы ролика обращают внимание, что в подвал, где находятся сантехнические коммуникации и счетчики расхода ресурсов, практически невозможно попасть.