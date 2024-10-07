В мэрии Новосибирска заявили, что лишь три дома остаются без отопления

На данный момент без отопления остаются жильцы трех домов: по адресу Ключ-Камышенское плато, 10 (Управляющая компания «Гарант»), Бориса Богаткова, 243 (УК «Дзержинец») и Бориса Богаткова, 67 (управление жильцами). По словам Назарова, в этих домах были зафиксированы повреждения, которые планируется устранить сегодня, 7 октября, после чего отопление будет запущено.