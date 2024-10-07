В Новосибирской области пожилым людям расскажут о цифровой гигиене

— Если раньше мы обучали старшее поколение компьютерной грамотности, то сейчас основное внимание уделяется цифровой трансформации и цифровой гигиене. Все люди серебряного возраста пользуются гаджетами. Почти каждый зарегистрирован на «Госуслугах» и использует различные финансовые приложения. Поэтому такой проект продиктован временем и крайне актуален, — сказал Владимир Машанов.