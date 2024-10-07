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В Новосибирской области пожилым людям расскажут о цифровой гигиене

В Новосибирской области запустили проект по цифровой гигиене для людей серебряного возраста.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирской области запустили проект по цифровой гигиене для людей серебряного возраста.

Проект реализуется в рамках Декады пожилого человека региональными минцифрой и минсоцтруда в соответствии с приоритетами проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

— По поручению губернатора Андрея Александровича Травникова в регионе усилена профилактическая работа, направленная на борьбу с киберпреступлениями. Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, о которых люди должны знать. Наша задача — повышение уровня цифровой грамотности новосибирцев, — сообщила заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.

Правительство региона реализует проекты по цифровой гигиене для разной аудитории — школьников, студентов, родителей и педагогов, представителей госсектора, пожилых.

— Людям старшего поколения должно уделяться повышенное внимание. Это самая незащищенная и уязвимая аудитория, которая часто попадается на обманные схемы интернет-мошенников, — отметила замминистра.

Первая лекция состоялась в Новосибирском доме ветеранов. Пожилые люди освоили правила безопасного поведения в соцсетях и мессенджерах, научились защищаться от телефонных мошенников, фишинговых сообщений и рассылок.

В свою очередь, заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов отметил, что в регионе также реализуется социальный проект «Мобильная академия».

— Если раньше мы обучали старшее поколение компьютерной грамотности, то сейчас основное внимание уделяется цифровой трансформации и цифровой гигиене. Все люди серебряного возраста пользуются гаджетами. Почти каждый зарегистрирован на «Госуслугах» и использует различные финансовые приложения. Поэтому такой проект продиктован временем и крайне актуален, — сказал Владимир Машанов.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что на первом этапе участниками проекта станут около 700 постояльцев, проживающих в стационарных учреждениях, в дальнейшем будет тиражироваться на получателей услуг комплексных центров соцобслуживания населения.

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