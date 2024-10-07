Ученые сказали о начавшейся магнитной буре 7 октября — что ждать белорусам

Леус предположил, что магнитная буря завершится во второй половине 7 октября. Он добавил, что, ее максимальная интенсивность будет колебаться между слабой и средней. Причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, которое выбросило Солнце в момент самой сильной вспышки, случившейся 3 октября (подробнее — здесь).