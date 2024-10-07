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Ученые сказали о начавшейся магнитной буре 7 октября — что ждать белорусам

Магнитная буря началась на Земле 7 октября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые сказали о начавшейся магнитной буре 7 октября — что ждать белорусам. Подробности озвучил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

По его словам, магнитная буря началась примерно в 02.52 7 октября. Сказано, индекс Кр, который отражает уровень геомагнитного возмущения, достиг отметки в пять единиц. Специалист уточнил, что это указывает на начало магнитной бури уровня G1 (речь идет про слабый уровень).

Леус предположил, что магнитная буря завершится во второй половине 7 октября. Он добавил, что, ее максимальная интенсивность будет колебаться между слабой и средней. Причиной данной магнитной бури стали остатки облака солнечного вещества, которое выбросило Солнце в момент самой сильной вспышки, случившейся 3 октября (подробнее — здесь).

Кстати, синоптики предупредили о заморозках до −2 градусов в Беларуси 8 октября.

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.

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