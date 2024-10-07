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«Монетная неделя» снова пройдёт в Новосибирской области

Акция завершится 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пройдёт акция «Монетная неделя», в рамках которой сибиряки смогут обменять на банкноты или зачислить на счёт накопившуюся мелочь. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Впервые в этом году в акции, наряду с банками, участвует и ретейл. С 7 по 20 ноября в Новосибирской области будут работать почти 240 точек приема монет: 131 супермаркет и 107 отделений коммерческих банков, — информирует пресс-служба.

Во время предыдущей «монетной недели», которая проходила в мае-июне этого года, новосибирцы обменяли или зачислили на счета более семи миллионов рублей или почти два миллиона монет. При этом точек приема работало в два раза меньше.