Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Новосибирской области за неделю выдворили 18 иностранцев

Еще двоих мигрантов депортировали.

За прошедшую неделю на территорию Новосибирской области въехало 5842 иностранных гражданина, из них 2449 прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона.

В целях профилактики правонарушений правоохранители провели масштабную проверку мест пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейдов были проверены автомойки, кафе на улице Выборная, предприятия по переработке отходов на улице Станционной, а также складские помещения. Всего было проверено 196 иностранных граждан.

По результатам проверок был составлен 51 административный протокол, 35 граждан были доставлены в дежурные части для последующего выдворения. Также за неделю было проверено 47 объектов, выявлено 159 нарушений миграционного законодательства. 18 иностранцев были выдворены, двое — депортированы.