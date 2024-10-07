Из Новосибирской области за неделю выдворили 18 иностранцев

В целях профилактики правонарушений правоохранители провели масштабную проверку мест пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейдов были проверены автомойки, кафе на улице Выборная, предприятия по переработке отходов на улице Станционной, а также складские помещения. Всего было проверено 196 иностранных граждан.