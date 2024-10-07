Из Новосибирской области за неделю выдворили 18 иностранцев

За прошедшую неделю на территорию Новосибирской области въехало 5842 иностранных гражданина, из них 2449 прибыли с целью осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков на оперативном совещании в правительстве региона.
В целях профилактики правонарушений правоохранители провели масштабную проверку мест пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан. В ходе рейдов были проверены автомойки, кафе на улице Выборная, предприятия по переработке отходов на улице Станционной, а также складские помещения. Всего было проверено 196 иностранных граждан.
По результатам проверок был составлен 51 административный протокол, 35 граждан были доставлены в дежурные части для последующего выдворения. Также за неделю было проверено 47 объектов, выявлено 159 нарушений миграционного законодательства. 18 иностранцев были выдворены, двое — депортированы.