Рельсы убирают на Воронежской в Хабаровске

Подрядчик демонтирует трамвайные пути на участке от Станционной до Большой в Хабаровске. Работы планируют скоро завершить, отметил глава города Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Нам важно завершить эти работы в ближайшее время. Ведь этот участок был небезопасен и вызывал много нареканий у водителей, особенно зимой. Рельсы на Воронежской будут убраны до начала холодов. По контракту подрядчик должен закончить демонтаж и провести асфальтирование до 30 октября», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Сейчас специалисты выполнили значительный объем работ. Сотрудники фирмы-подрядчика активно трудятся на участке в районе железнодорожного моста.
На данный момент специалисты провели демонтаж рельсов, убирают старые шпалы и готовят основание для дальнейшего асфальтирования. Продолжатся работы в сторону улицы Серышева.