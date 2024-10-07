Омские специалисты поддержали один из крупнейших в стране забегов по природному рельефу

Регулярно поддерживают разнообразные спортивные мероприятия жители Омска: в воскресенье сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» присоединились к Всероссийскому забегу по пересеченной местности «Trail», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный директор Анатолий Скоромец подчеркивает, что компания сформировала экосистему здорового образа жизни и постоянно совершенствует ее возможности: «Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них “Лыжня России”, “Забег.РФ”, Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого».