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Омские специалисты поддержали один из крупнейших в стране забегов по природному рельефу

Сегодня корпоративные программы по развитию спорта и продвижению концепции здорового образа жизни есть во многих компаниях. Более того: соискатели обращают более пристальное внимание на то, насколько широкие возможности для занятий спортом предоставляет работодатель. Поэтому поддержка мероприятий, вовлекающих в ЗОЖ, стала одним из направлений деятельности.

Регулярно поддерживают разнообразные спортивные мероприятия жители Омска: в воскресенье сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» присоединились к Всероссийскому забегу по пересеченной местности «Trail», который проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Генеральный директор Анатолий Скоромец подчеркивает, что компания сформировала экосистему здорового образа жизни и постоянно совершенствует ее возможности: «Наши специалисты регулярно присоединяются к масштабным спортивным акциям по всей стране. Среди них “Лыжня России”, “Забег.РФ”, Сибирский международный марафон и многие другие. Кроме того, мы активно проводим спортивные мероприятия внутри компании, создавая пространство для самореализации каждого».

Легкоатлетический забег состоялся в Москве на территории спортивного комплекса «Альфа-Битца». Трейл проходил на двух дистанциях — 5 и 10 километров, которые включали рельефные маршруты с резкой сменой ландшафтов и естественными препятствиями. Перед стартом врачи медицинской службы провели обязательный осмотр каждого участника забега.

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