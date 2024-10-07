В Новосибирске завершилась белорусская ярмарка

На ярмарке были представлены палатки с разнообразной продукцией: от сладостей и мясных изделий до молочных продуктов, тюлей и косметики. Мероприятие привлекло большое количество жителей города.
Наибольшей популярностью пользовались мясные деликатесы и сгущенное молоко, что привело к образованию длинных очередей. В результате новосибирцы совершили около 60 тысяч покупок, а общий товарооборот составил 70 миллионов рублей. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
В ярмарке участвовали 18 предприятий из Республики Беларусь.
Напомним, в Ленинском районе Новосибирска задержали похитителя 77 шоколадок.