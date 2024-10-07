Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 7 по 10 октября

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 7 по 10 октября 2024 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 7 октября:
Казахская 78/3, 78/4, Майская 15−21/16, 17, 21, 20/7, 14-я линия 15, 19/46, 16-я линия 21/32, 16А, 16Б, Мурлычева, 30,41, Мезенский, 12−28, 1-я Круговая, 91, Портовая, 248, 250, 240/1, 238, 244, Коминтерна, 82, Космонавтов, 27/4, 27/5, Королева, 16/3, 12/1, 12/2, 12/3, Комарова, 28/3;
8 октября:
1-ая Киргизская, 37−55, 46−72, 2-ая Киргизская, 36−46, 51−71, Казахская, 44−60, Уральский, 31−61, 36−66, Ухтомский, 1−69, 2−74, Пушкинская, 1−3/36, Былинная, 24, 28, 45−47, 2-я Краснодарская, 143, 143/1, 143/2, 145/3,145/5,145/4А, 145/4Б, Сказочная, 42−46, 111;
9 октября:
проспект 40-летия Победы, 73/8, 73/9, 73/10, 73/11, 73/13, 75, 75/4, 75/5, 75/6, Буденновский, 61−63, Тельмана, 19−31, Красноармейская, 18−20, Максима Горького, 5, 20−28, Доломановский, 45, Островского, 99−105, Халтуринский, 150/68, 130/1, Лермонтовская, 22, 22/5, 28−34, 53−57, Красноармейская, 11, Малюгиной, 102/166;
10 октября:
Нансена, 103, 103/1, 103/М, 119/Б, Шаумяна, 26/41, 3/31/18, Бориса Садовая, 20, 28, 30, Братский, 30/20, 36−38, Большевистская, 1−43, 2−28, Северо-Кавказская, 7−45, 2−42, Владивостокский, 15−29, 18−54, Стекольный, 7−9, 10−20.