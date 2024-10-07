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Глава воронежского управления СКР Кирилл Левит уходит на пенсию

Руководитель управления СКР по Воронежской области Кирилл Левит уходит с поста. Об этом сообщили в самом управлении. Там пояснили, что у господина Левита истек срок полномочий, и он принял решение о выходе на пенсию.

В соответствии с указом президента РФ он уже освобожден от занимаемой должности, уточнили в региональном управлении СКР.

Кириллу Левиту 53 года. Он возглавил управление СКР по Воронежской области в 2014 году. С 1997 года на различных должностях работал в прокуратуре Орловской области. С сентября 2007 года по май 2011-го занимал должность первого замруководителя регионального управления СКР. В мае 2011 года был назначен руководителем управления СКР по Хабаровскому краю. На посту главы воронежского управления СКР сменил Николая Третьякова, причиной ухода которого также стал возраст.

СК