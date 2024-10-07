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Суд обязал министерство природы очистить водохранилище в Полевском

Суд обязал Минприроды очистить водохранилище в Полевском.

Источник: Комсомольская правда

Свердловская природоохранительная прокуратура обязала через суд Минприроды очистить Северское водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектная документация по ликвидации загрязнения была разработана в 2022 году. Однако реализация проекта откладывалась. Связи с этим состояние водохранилища ухудшилось.

— В связи с изложенным природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение трех лет выполнить мероприятия по ликвидации загрязнения Северского водохранилища в соответствии с проектной документацией, — рассказали в региональном ведомстве.

Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

экология