Суд обязал министерство природы очистить водохранилище в Полевском

Свердловская природоохранительная прокуратура обязала через суд Минприроды очистить Северское водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Проектная документация по ликвидации загрязнения была разработана в 2022 году. Однако реализация проекта откладывалась. Связи с этим состояние водохранилища ухудшилось.
— В связи с изложенным природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение трех лет выполнить мероприятия по ликвидации загрязнения Северского водохранилища в соответствии с проектной документацией, — рассказали в региональном ведомстве.
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования. Исполнение находится на контроле прокуратуры.