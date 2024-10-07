Суд обязал министерство природы очистить водохранилище в Полевском

— В связи с изложенным природоохранный прокурор обратился в суд с иском об обязании Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области в течение трех лет выполнить мероприятия по ликвидации загрязнения Северского водохранилища в соответствии с проектной документацией, — рассказали в региональном ведомстве.