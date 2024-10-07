Солигорский ФК «Шахтер» впервые вылетел из высшей лиги чемпионата Беларуси, проиграв «Динамо-Минск»

Говорится, что солигорский «Шахтер» за шесть туров до конца чемпионата потерял шансы остаться в элите белорусского футбола. В активе команды было всего лишь одно очко. Все дело в том, что по причине обвинений в организации договорных матчей указанный футбольный клуб начал первенство с минус 20 баллами. В том случае, если бы штрафа на было, что солигорский «Шахтер» занимал бы 13-е место с 21-м баллом в активе. Кроме того, никогда ранее футбольный клуб не покидал высшую лигу.