Солигорский ФК «Шахтер» впервые вылетел из высшей лиги чемпионата Беларуси, проиграв «Динамо-Минск»

Солигорский «Шахтер» впервые вылетел из высшей лиги, проиграв «Динамо-Минск» со счетом 0:3.
Говорится, что солигорский «Шахтер» за шесть туров до конца чемпионата потерял шансы остаться в элите белорусского футбола. В активе команды было всего лишь одно очко. Все дело в том, что по причине обвинений в организации договорных матчей указанный футбольный клуб начал первенство с минус 20 баллами. В том случае, если бы штрафа на было, что солигорский «Шахтер» занимал бы 13-е место с 21-м баллом в активе. Кроме того, никогда ранее футбольный клуб не покидал высшую лигу.
Ранее мы собрали, что известно про ФК «Шахтер», который попал в самый громкий скандал в истории белорусского футбола.
Также СК возбудил уголовное дело из-за договорного матча ФК «Шахтер».
А еще солигорский «Шахтер» получил еще один штраф на 3700 рублей.
Тем временем 12-летний футболист из Беларуси забил четыре гола за «Реал» в одном матче.